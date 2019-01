Acqua, altro guasto a Caltanissetta: stavolta si è rotto il Madonie Est

Rotture in serie nelle condotte che portano l’acqua nel capoluogo stanno provocando frequenti disagi. Prima si era fermato l’Ancipa e dopo la sua riattivazione (giovedì pomeriggio) in serata nuovo stop. A fermarsi è stato il Madonne est per un guasto al sistema d’adduzione.

A risentirne è la distribuzione sospesa in tutta la città ad eccezione delle zone Santa Barbara e Trabonella, centro storico e S.Anna. Queste due ultime zone sono state approvvigionate grazie agli accresciuti quantitativi (50 litri secondo in più) assicurati da Siciliacque con alcun manovre a Cozzo della Guardia.

L’erogazione è stata sospesa ieri anche Resuttano, Santa Caterina, Marianopoli. Caltaqua ha diramato anche il calendario distributivo per oggi con l’acqua che sarà erogata in una parte del centro storico, Balate, Sanatorio; a secco rimarranno Stazzone e Gibil Habib.

