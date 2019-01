Controlli antidroga, un arresto a Gela per possesso di cocaina

Controlli serrati dei carabinieri per contrastare il fenomeno dello spaccio a Gela. I militari, nel pomeriggio di ieri, nel quartiere di Settefarine, hanno arrestato un gelese, M.R. di 45 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il quarantacinquenne è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina divisi in dosi e di un bilancino di precisione per la pesatura.

L’arrestato è a disposizione della procura della Repubblica di Gela.

