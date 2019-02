Rubò in un'abitazione a Gela, dopo 6 anni scatta l'arresto

Dopo sei anni da un furto commesso in un'abitazione a Gela arriva l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un gelese quarantottenne.

L'uomo è stato portato in carcere dai carabinieri della stazione di Gela V.A. I militari hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Gela- Ufficio esecuzioni penali.

L’uomo è stato portato nel carcere di contrada Balate, dovrà scontare otto mesi di reclusione per un furto in abitazione commesso in Gela il 7 agosto 2012.

