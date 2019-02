Una sottoscrizione pubblica per la candidatura di Messana a sindaco di Caltanissetta

È una chiamata all’impegno, un appello aperto a tutte le forze sane della città. Una sottoscrizione pubblica per Salvatore Messana sindaco.

Sono i componenti del gruppo "Insieme per Caltanissetta- un patto per la città" ad invogliare i cittadini a sostenere l’ex sindaco Salvatore Messana, unico sindaco della città che ha amministrato per due mandati consecutivi da quando è in vigore l’elezione diretta.

È il portavoce del gruppo Carlo Privitera, medico chirurgo a spiegare le ragioni della scelta della sottoscrizione per la presentazione alla città di una candidatura che era nell’aria da tempo.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata