Via le buche con i soldi delle multe, collocati altri tre fari a Caltanissetta

Saranno in parte destinati a sistemare le buche e all’acquisto di segnaletica orizzontale e verticale gli introiti delle multe elevate dalla polizia municipale.

Per il 2019 le previsione d’incasso sfiorano un milione 20mila euro una somma dalla quale va detratto il cinquanta per cento che va a finire nelle casse dello Stato.

La restante parte resta nelle casse municipali (e in quelle dello stesso corpo per le spese correnti) che ha deciso per la prima volta dal 2012 di investire in interventi di manutenzione e rendere meno disagevole la percorrenza nelle strade del capoluogo dove le buche ormai sono centinaia in qualsiasi posto.

