Amministrative a Caltanissetta, Ruvolo: "Non mi ricandido"

Giovanni Ruvolo non si ricandida questa è oramai una certezza. "Con questo resoconto restituisco il testimone al mio movimento, il Polo Civico, tornerò a fare l’operaio. Non sono stato un leader ma il primo dei servitori. Ho detto cinque anni fa che mi sarei candidato per un solo mandato. La politica non può essere una professione".

Con queste parole il Sindaco dinnanzi a più di 200 persone nella sala convegni di Villa Barile a conclusione della convention ti fine mandato ha salutato la città. "Adesso sarà l’ Alleanza a fare la scelta di una persona che possa guidare questa città", ha continuato.

Una clip con le immagini dei momenti salienti di cinque anni di amministrazione ha aperto l’incontro.

