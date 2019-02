Chioschi, regole da cambiare: duro scontro in Consiglio comunale a Caltanissetta

Al vaglio del consiglio comunale la modifica di un articolo del regolamento dei chioschi che ospitano le rivendite di frutta e verdura in città.

Sono articoli che vengono emendati in seguito alle richieste dei commercianti per la tutela dei beni alimentari presenti nel chiosco, come la frutta e la verdura per proteggerli dalle intemperie e per proteggere anche coloro quali lavorano tutto il giorno al freddo d'inverno al caldo d'estate.

L'articolo da modificare è il numero 28 che riguarda la copertura con le tende. Tra gli emendamenti più discussi quello che prevedeva l'abbattimento del pagamento della tassa del suolo pubblico per chi fa utilizzo delle tende, tendoni o ombrelloni. Emendamento che è stato bocciato sia dagli uffici sia dai revisori dei conti.

