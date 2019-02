Portico crollato a Caltanissetta, in 72 assolti

Non reggono le contestazioni a carico degli accusati imputati per il crollo di uno stabile di viale Sicilia. Così ha sancito il giudice Giuseppina Figliola nei confronti di 72 imputati, tutti abitanti di un complesso residenziale in viale Sicilia, assolti perché "il fatto non sussiste".

Del lungo elenco fanno parte anche i nomi di Giuseppe Spinelli, Sandro Cardaci, Felicia Gentile, Eleonora Gatto, Michele Italo Di Benedetto, Luigia Maria Catena Giunta, Rocco Maurizio Ballacchino, Aida Cannarozzo, Salvatore Milazzo, Alfonso Cardillo, Giuseppe Serpente, Loreta Brancato, Angela Tacito, Anna Lamendola, Anna Maria Di Benedetto, Anna Maria Rita Testaquadra, Antonino Tacito, Calogera Bevilacqua, Maria Cultrera, Calogero Gangitano, Calogero Rinaldi, Michele Vecchio, Calogero Scalia.

