Torna la crisi idrica a Caltanissetta, sospesa la distribuzione dell'acqua

La stagione estiva è ormai alle porte e iniziano i primi disagi idrici nel Nisseno. A causa di un guasto lungo la condotta di Siciliacque è stata sospesa la distribuzione idrica nei comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco. A Caltanissetta c'è acqua pari al 40% del fabbisogno che proviene dalle Madonie. Così sarà sospesa la distribuzione in per almeno 24 ore tranne per l’ospedale e il carcere. Capitolo a parte per le zone di centro Balate, centro storico Sant'Anna dove l’acqua sarà distribuita regolarmente. A San Cataldo la sospensione dell’acqua è avvenuta oggi pomeriggio mentre a Serradifalco rubinetti asciutti da domani. Arrivano le alte temperature e iniziano i primi disagi idrici.

Lo scorso anno l’acqua a Caltanissetta veniva distribuita ogni dieci giorni e si sono succedute intere settimane senz'acqua. Per la prossima stagione estiva in diversi quartieri della città sono sistemate delle cisterne, posizionate lo scorso anno, per poter riempire i bidoni di acqua.