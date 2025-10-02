Gela, vestiti contraffatti in vendita: sequestrati 400 capi d'abbigliamento con marchi falsi

Maxi sequestro della guardia di finanza a Gela. I militari del Comando Provinciale di Caltanissetta, nell’ambito dei controlli contro la diffusione di prodotti contraffatti e potenzialmente pericolosi per la salute, hanno intercettato centinaia di articoli non conformi alla legge.

L’operazione, condotta dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Gela durante il mercato settimanale, ha portato al sequestro di oltre 400 capi di abbigliamento con marchi falsificati di note griffe internazionali: Adidas, Trapstar, Calvin Klein, Emporio Armani, Blauer, Lacoste, Gucci, Ralph Lauren, Moncler, Moschino, Prada, Versace e Dsquared.

Il commerciante è stato denunciato alla Procura di Gela per detenzione ai fini di vendita di merce con marchio contraffatto e ricettazione. I finanzieri stanno passando al setaccio i contatti e i canali di rifornimento per capire da dove arrivassero i capi di abbigliamento.