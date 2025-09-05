Serie D, stop alle trasferte per i tifosi di Nissa e Sancataldese dopo i disordini nella gara di Coppa Italia

I tifosi di Nissa e Sancataldese non potranno seguire le prime due trasferte del prossimo campionato di Serie D. La decisione è arrivata dal Comitato nazionale di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, riunitosi il 2 settembre dopo gli episodi avvenuti allo stadio Tomaselli durante il derby di Coppa Italia disputato il 31 agosto.

Nonostante l’assenza di gravi incidenti grazie al servizio d’ordine predisposto dalla questura di Caltanissetta, è stato stigmatizzato il comportamento delle due tifoserie, che in più occasioni avrebbero cercato lo scontro. Contro gli agenti sarebbero stati lanciati pietre e mattoni, fortunatamente senza colpire nessuno.

Gli ultrà della Sancataldese avrebbero inoltre danneggiato alcune strutture dell’impianto e sfondato il dispositivo di controllo per accedere agli spalti. Intanto il questore Pinuccia Albertina Agnello ha firmato il primo Daspo: un diciannovenne tifoso verdeamaranto, trovato in possesso di due fumogeni nascosti sotto gli indumenti, non potrà accedere agli stadi per un anno. Sono in corso accertamenti anche sulla posizione di altri sostenitori delle due squadre.