Comprano telefonini col bonus cultura: multati 700 diciottenni nel nisseno

Pioggia di multe per i 700 neodiciottenni di Caltanissetta che hanno usato il bonus cultura da 500 euro introdotto dal governo Renzi per acquistare smartphone anziché libri. Lo conferma la Cassazione nel verdetto 24890 rilevando che anche loro sono colpevoli, come il commerciante compiacente che gli ha venduto merce estranea al bonus, in quanto «hanno legittimamente ricevuto» il vaucher ma lo hanno «illecitamente speso».

Dovranno pagare, o forse hanno già pagato (questo la sentenza non lo dice), una sanzione amministrativa che, in base al codice penale, varia da 5.164 euro a 25.882 euro se «la somma indebitamente percepita» non supera i 4mila euro. Peggio è andata a Gaetano G., napoletano, titolare della società nissena - la A.D. - che aveva venduto soprattutto telefonini, ma anche hardware e pc ai freschi maggiorenni assetati di elettronica e social.

Rischia il carcere o, nella migliore delle ipotesi anche se caro gli costerà, di pagare una multa per ogni singolo incasso di uno o più bonus, così come si legge sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

