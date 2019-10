Caltanissetta, riaprono i 7 chilometri della Ss 640

Tra 45 giorni a partire da oggi saranno aperti i famosi sette chilometri della Ss 640 che da Canicattì arriveranno alla galleria Sant’Elia. Ieri mattina il sindaco ha effettuato un sopralluogo al cantiere e lui stesso ha fotografato gli operai a lavoro.

Mancano i guard rail per questo il tratto è chiuso da mesi, da quando i creditori di Cmc non ricevono più le somme stanziate per procedere al completamento dei lavori. Dopo il tavolo tecnico che si è tenuto a Palazzo del Carmine, alla presenza del vice ministro Giancarlo Cancelleri, l’Anas ha mantenuto l’impegno, quello della collocazione delle

barriere protettive con una compensazione in altri lavori, per l’azienda che deve ancora ricevere i pagamenti per le opere.

Il primo sopralluogo il sindaco lo aveva effettuato lunedì, ma non c’era neanche l’ombra di un operaio. Mercoledì mattina gli operai sono arrivati.

