Ladri in azione alla biblioteca di Caltanissetta: sesto furto in poche settimane

In azione i ladri di merendine. Sì perché dopo un periodo di relativa tregua sono tornati a farsi vivi. Questa volta prendendo di mira i distributori automatici sistemati all'interno della biblioteca comunale «Scarabelli» di via Gravina.

Ma è l'ennesimo raid di queste ultime settimane e che torna a fare suonare il campanello d'allarme. Perché oramai s'è superata la soglia dell'emergenza. Già perché si è raggiunta la quota di sei furti nell'arco di un paio di settimane. Numeri più che allarmanti.

L'ultimo raid della serie è stato consumato in biblioteca. Lì, nella notte, si sono introdotti dopo avere mandato in frantumi i vetri di una finestra. Una volta all'interno non hanno toccato altro. Si sarebbero concentrati su quello che sarebbe stato il loro obiettivo. In particolare i distributori automatici di bevande e snack sistemati nei corridoi. Una volta forzate le gettoniere hanno portato via le monete contenute nelle cassette.

