Acqua torbida a Gela, il Comune ne vieta l'uso alimentare

L'acqua ha superato il limite di torbidità a Gela. Il sindaco Cristoforo Greco, pertanto, ha emanato un'ordinanza chiedendo ai cittadini di astenersi dagli usi alimentari dell'acqua erogata nel quartiere che va dalla via E. Romagnoli a via Europa e via Europa lato Sud.

I campioni analizzati dall'Asp di Caltanissetta hanno rilevato la non potabilità dell'acqua. Per salvaguardare la salute dei cittadini, il sindaco ha quindi emesso un'ordinanza per vietarne l'uso alimentare nel quartiere interessato, fino a che il livello di torbidità rientrerà nei parametri fissati dalla legge.

L'ordinanza si rivolge a tutti gli abitanti, a tutti i gestori di servizi aperti al pubblico e agli Enti della Pubblica Amministrazione.

© Riproduzione riservata