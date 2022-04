Assenteismo, la Cassazione conferma 28 condanne a Caltanissetta

La Cassazione ha rigettato i ricorsi delle persone coinvolte nell’inchiesta sull’assenteismo al Comune di Caltanissetta. Erano in 28 tra dipendenti dell’Utc, agenti di Polizia locale e impiegati civili dello stesso comando. Ora come allora, restano responsabili. In appello sono stati condannati con pene che variano da un massimo di 2 anni e 800 euro, oltre a risarcimento dei danni e provvisionale di 5 mila a un minimo di 12 mesi, 400 euro, danni e provvisionale di 2 mila euro. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Vincenzo Falci

