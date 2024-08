Calcio, daspo per 25 ultrà del Città di Gela per la partita contro il Modica

La Questura di Ragusa ha emesso il Daspo per un anno con il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per 25 tifosi della squadra di calcio Città di Gela. L'incontro incriminato, valevole per il girone B del campionato Eccellenza, era quello tra le squadre del Modica e del Città di Gela, che si è tenuto lo scorso 3 marzo allo stadio comunale Vincenzo Barone nel Ragusano.

Già al termine della partita erano stati arrestati due tifosi del Modica e altrettanti ultras del Gela rispettivamente per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e per lancio di petardi e utilizzo di fumogeni. Prima dell’inizio dell’incontro, all’interno dell’area individuata per il concentramento dei sostenitori gelesi, erano stati predisposti i servizi di controllo dei veicoli con a bordo i tifosi in transito nell’impianto sportivo.

Dopo le ispezioni vennero trovati oltre 20 tubi in pvc di lunghezza tra i 90 e 110 centimetri non flessibili e numerosi fumogeni e petardi, che sono stati sequestrati.