Caltanissetta, consigliere animalista denuncia: cane preso a colpi di falce

«Un cane di quartiere, noto per la sua docilità e bontà, lotta tra la vita e la morte dopo essere stato aggredito presumibilmente a colpi di falce».

A denunciarlo il consigliere comunale del movimento Futura e Democratica di Caltanissetta, Armando Turturici, che è anche un volontario animalista. (Nella foto il post sul suo profilo Facebook)

«Il corpo di questo povero essere indifeso - continua Turturici - reca ferite raccapriccianti che non si vedono neanche nei film più macabri. Questo nuovo episodio di vile barbarie e cattiveria non può e non deve passare sotto silenzio. Chi si macchia di atti di tale crudeltà verso animali innocenti dimostra un’assenza totale di empatia e rappresenta un pericolo non solo per gli animali, ma anche per la società intera. Spero che le autorità competenti possano identificare e perseguire con la massima severità i responsabili di questo crimine».