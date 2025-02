Acqua torbida e maleodorante in alcune zone di Caltanissetta, scattano i controlli

Sembra un mistero quello che riguarda l’acqua torbida dal giallo al marrone e maleodorante arrivata nei rubinetti di alcuni quartieri di Caltanissetta nelle ultime 24 ore. Già da ieri (2 febbraio 2025) numerose le segnalazioni apparse sui social, sono le strade del centro storico quelle interessate da via Re D’Italia a via Xiboli. Ma se la domenica i telefoni squillano a vuoto. Questa mattina i tecnici si sono premurati di effettuare alcune rilevazioni zona per zona. Sia il direttore generale di Caltaqua Andrea Gallè che il presidente dell’Ati hanno interessato i tecnici per capire cosa stesse succendendo.

«I valori di uscita da i serbatoi sono a norma -ribadisce il direttore Gallè - ma faremo ulteriori controlli nelle vie indicate. Sono numerosi i fattori che incidono e quindi controlleremo ulteriormente. Con prove alla mano la torbidità dell’acqua nelle zone interessate è sotto soglia 1.48 quando il massimo è 3». Tuttavia il problema permane. Adesso la palla dovrebbe passare all’Asp che dovrebbe controllare periodicamente anche i punti di presa. Le analisi che effettua quotidianamente Caltaqua non sono quelle ufficiali che poi sanciscono eventuale non potabilità ma il compito ricade nelle competenze dell’Asp. Domani sarà il giorno delle analisi effettuate dall’azienda ospedaliera si conosceranno così i risultati ufficiali. Sino ad ora l’acqua risulta ufficialmente potabile. Anche se a Caltanissetta oramai da mesi i cittadini cucinano con acqua acquistata al supermercato.