Camera penale di Caltanissetta, alla guida c'è Renata Accardi

Chiara la strada tracciata dalla neo presidente, Renata Accardi. A cominciare dal «perpetrare e custodire il prestigio che contraddistingue la classe dei penalisti nisseni». E tra gli obiettivi «essere luogo di confronto di idee per i penalisti del distretto, esternare le battaglie dell’avvocatura penalista in adesione all’unione delle camere penali italiane, affrontare le problematiche a garanzia del ruolo del difensore nel processo penale facendosi interprete anche delle esigenze dei giovani che si apprestano ad intraprendere questa professione».

Per quanto riguarda il consiglio, invece, riconferme per Giuseppe Panepinto e Davide Schillaci e il nuovo ingresso di Maria Francesca Assennato e Dino Milazzo.

Rinnovato anche il direttivo con Alberto Fiore nominato segretario e Massimiliano Bellini in veste di tesoriere.

È per acclamazione che la neo presidentessa Accardi è stata eletta alla guida della «Michelangelo Salerno».

Cambio del testimone ai vertici della Camera penale di Caltanissetta. L’avvocato Renata Accardi è il nuovo presidente e raccoglie l’eredità dell’uscente Sergio Iacona eletto per due mandati.

E, ha chiarito il presidente Accardi «tutto ciò attraverso una interlocuzione costante con gli uffici giudiziari, con gli organi istituzionali e politici dell’avvocatura e con il coinvolgimento al proprio interno di tutti gli iscritti, a prescindere dai ruoli istituzionali, attraverso la costituzione di osservatori e commissioni di lavoro in modo che ciascuno possa dare il proprio contributo per una azione unitaria e per ciò incisiva».