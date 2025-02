Fucile rubato e munizioni nascosti in un pollaio, un arresto a Butera

Un uomo di 76 anni di Butera, nel Nisseno, custodiva in un pollaio, nascosti in un tubo di plastica, un fucile a canne mozze, risultato rubato nel Nord Italia, e 63 cartucce calibro 12 in ottimo stato di conservazione. L’arma e il munizionamento sono stati sequestrati e l’uomo arrestato (ai domiciliari con braccialetto elettronico) dai carabinieri di Butera, con il supporto dello Squadrone eliportato cacciatori di Sicilia. Il ritrovamento è scaturito a seguito della perquisizione in un terreno di contrada Fontana. Le indagini sono coordinate dalla procura di Gela.