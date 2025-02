Caltanissetta, sequestrati 16 mila prodotti non sicuri tra costumi e gadget per il Carnevale

Sedicimila articoli non sicuri, pronti per essere immessi sul mercato in occasione del Carnevale, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale della guardia di finanza di Caltanissetta. Interessato un esercizio commerciale gestito da un cittadino asiatico, dove erano in vendita decorazioni, costumi e gadget di varia natura, privi del marchio CE e, pertanto, non idonei al commercio secondo le disposizioni del codice del consumo.

I prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in quanto privi delle istruzioni e avvertenze per l’uso, delle informazioni minime per il consumatore finale relative alla sicurezza, alla qualità, alla composizione e all’origine dei prodotti, ritenuti indispensabili per un corretto utilizzo in piena sicurezza. Per le violazioni riscontrate sono state elevate sanzioni fino a 25 mila euro. Sono stati inoltre trovati numerosi articoli contraffatti, anch’essi sottoposti a sequestro, ed è stato sorpreso un lavoratore in nero.