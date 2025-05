Sequestrate 12 auto di lusso per una procedura fallimentare, nuove tensioni a Gela

Dodici autovetture - fra cui una Lamborghini, una Porsche Cayenne e una Ferrari - sono state fatte sequestrare dalla Procura di Gela a tre indagati per appropriazione indebita. Sono gelesi riconducibili alla società per azioni Sital impianti che è stata dichiarata fallita all’inizio del mese. Le vetture dovevano essere restituite all’amministrazione giudiziaria che avrebbe a sua volta trattenuto quelle di proprietà e restituito quelle che erano state prese in leasing il cui canone non è stato più pagato. A eseguire il provvedimento di sequestro, accompagnato da perquisizioni, circa 80 poliziotti del commissariato. E anche in questo caso, così come era stato davanti al tribunale di Gela subito dopo la dichiarazione di fallimento della società, ci sono stati momenti di tensione contro i magistrati della procura, coordinata da Salvatore Vella e contro i poliziotti.

A disporre il sequestro è stato un pm diverso rispetto a quello che ha chiesto e ottenuto il fallimento dell’azienda. Dalla procura, dopo le nuove tensioni, fanno sapere di «essere sereni» sottolineando che «gli indagati hanno, e avranno, tutti gli strumenti per difendersi nelle opportune sedi».