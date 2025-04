Botte e violenze sessuali sulla ex, condannato a 9 anni

Il tribunale di Caltanissetta ha condannato alla pena di 9 anni di reclusione un nisseno di 46 anni per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della ex moglie.

L’uomo, difeso dall’avvocato Ernesto Brivido, è accusato di aver picchiato per 18 anni la donna e i figli con calci, schiaffi, pugni e spintoni. Inoltre la donna in diverse occasioni sarebbe stata costretta a subire rapporti sessuali, in un caso anche alla presenza di uno dei figli, ancora minorenne.