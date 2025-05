Armi pronti all'uso, fucili e munizioni trovati nel Nisseno

Due armi da fuoco con matricole abrase, una carabina calibro 22 Lr marca Zom451 e un fucile sovrapposto calibro 12 nonchè una ventina di cartucce calibro 12 a palla unica e spezzata: le armi sono state trovate dai carabinieri nel Nisseno, a Mazzarino, grazie anche al supporto specialistico dello Squadrone Eliportato Cacciatori «Sicilia». I un terreno non recintato in contrada Finocchio c'erano mezzi in stato di abbandono e di vecchie cisterne di acqua in disuso. Procedendo ad accurata ispezione dei luoghi, all’interno di uno dei veicoli e di una cisterna i carabinieri hanno rinvenuto le armi, ben occultate e protette dagli agenti atmosferici. Le armi e il munizionamento, in ottimo stato di conservazione e pronto all’uso, sono state poste sotto sequestro, per i successivi accertamenti. L’ipotesi investigativa è che possano essere state utilizzate nell’ambito di attività delittuose, considerando anche il luogo in cui erano nascoste, un’area rurale isolata e difficilmente raggiungibile, ideale per l’occultamento.