Mazzarino, trovati due fucili e cartucce in un terreno

I carabinieri hanno trovato in un terreno non recintato, in contrada Finocchio, nel comune di Mazzarino, due fucili con matricola abrasa: una carabina calibro 22 LR marca ZOM451 e un fucile sovrapposto calibro 12 nonché una ventina di cartucce calibro 12 a palla unica e spezzata.

Sono in corso indagini per risalire a chi ha nascosto i fucili e se le armi siano state utilizzate per compiere delitti.

Intanto prosegue l'incessante l’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della provincia nissena, sviluppata non solo nelle aree urbane e maggiormente frequentate ma anche attraverso servizi di rastrellamento delle aree rurali e più impervie del comprensorio, grazie al prezioso supporto specialistico dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”. In particolare, nei giorni scorsi i militari della Stazione di Mazzarino, unitamente a quelli dello Squadrone, hanno individuato un terreno non recintato, in contrada Finocchio, nel comune di Mazzarino, all’interno del quale destava sospetto la presenza di mezzi in stato di abbandono e di vecchie cisterne di acqua in disuso.