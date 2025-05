Anas, riaperto il viadotto Arenella lungo la «Strada degli Scrittori»

È stato aperto oggi al traffico, secondo la tempistica programmata, il viadotto Arenella III sulla carreggiata in direzione A19 della strada statale 640 “Strada degli Scrittori”, lungo l’itinerario Agrigento–Caltanissetta. L’annuncio arriva da Anas, società del Gruppo FS Italiane, che ha comunicato anche il contestuale avanzamento della realizzazione dell’intero lotto.

Con questa apertura si rende percorribile un ulteriore tratto di 1,4 km della nuova SS 640, portando a 27 su 28 km l’estensione chilometrica complessiva del lotto attualmente in esecuzione. Il completamento dell’ultimo chilometro è previsto a fine giugno, quando sarà attivato anche il nuovo viadotto San Giuliano.

Il viadotto Arenella III è lungo 616 metri ed è composto da 13 campate con luci variabili tra i 36 e i 54 metri, consentendo il superamento della linea ferroviaria Caltanissetta Xirbi–Bicocca e del torrente Imera. La sua struttura prevede due corsie da 3,75 metri, banchine laterali, un marciapiede esterno da 1,5 metri e un impalcato misto acciaio-calcestruzzo, con travi in acciaio alte 2,4 metri e soletta in cemento armato gettata in opera.