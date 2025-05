Arrestato un giovane a Gela, aveva droga e una pistola a salve modificata

Agenti della squadra mobile della Questura di Caltanissetta e del commissariato di Gela hanno arrestato un giovane per spaccio di droga e lo hanno denunciato per ricettazione. Durante perquisizioni in locali in suo uso la polizia ha sequestrato 480 grammi di marijuana, 100 grammi di hashish, una pistola a salve modificata, idonea a fare fuoco, diversi componenti di ponteggio per costruzioni edili di probabile provenienza furtiva e una Range Rover, il cui furto era stato denunciato lo scorso 2 maggio a Caltagirone. Il gip di Gela ha convalidato il suo arresto.