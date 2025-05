Caltanissetta, cadde dal tetto durante lavori: operaio morto in ospedale

È morto all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta Raffaele Bottalico, l’operaio di 23 anni di Sommatino ricoverato in prognosi riservata lo scorso 7 maggio dopo essere caduto da un’altezza di dieci metri mentre lavorava su un tetto a San Cataldo, in via Carlo Albero dalla Chiesa.

La salma del ragazzo è stata sequestrata dalla procura nissena. Sull'infortunio mortale indagano i carabinieri della tenenza di San Cataldo.

I genitori hanno acconsentito la donazione degli organi

I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. E al momento è in atto la procedura che consentirà alle equipe dei centri che si occupano delle operazioni di prelievo di raggiungere il Sant'Elia per tentare di salvare altre vite umane. Un gesto di grande civiltà e umanità quello dei familiari distrutti dal dolore per un ragazzo pieno di vita, amato e ben voluto da tutti.