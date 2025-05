Caltanissetta, le attiviste per l'acqua querelate dall'assessore: il Gip archivia il procedimento

Il gip di Caltanissetta ha archiviato il procedimento a carico di 5 attiviste del «Comitato delle mamme! Protesta acqua Caltanissetta» accusate di aver offeso tramite social l’assessore Oscar Aiello nel pieno dell’emergenza idrica di questa estate. L’amministratore della giunta guidata da Walter Tesauro, aveva infatti ritenuto offensivi alcuni commenti che in realtà erano stati dettati dall’esasperazione dovuta a una situazione che si protraeva ormai da settimane, con acqua che arrivava nei rubinetti dei nisseni anche ogni 15 giorni.

Nella richiesta di archiviazione il pubblico ministero ha ritenuto che le condotte indicate da Aiello come lesive della propria immagine fossero, in realtà, espressione del diritto di critica politica e, ancor prima, della libertà di manifestazione del pensiero. Il magistrato ha, altresì, affermato che tali espressioni, formulate in termini composti, seppur talvolta duri, si inserivano in un contesto particolarmente complesso e critico, caratterizzato da una drammatica crisi idrica, ed erano dettate, pertanto, dalla stanchezza nel vivere frequentemente senza una delle risorse primarie ed essenziali.