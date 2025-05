Gela, è accusato di aver incendiato sette auto: finisce ai domiciliari

I carabinieri, coordinati dalla Procura di Gela hanno arrestato un uomo di 38 anni, accusato degli incendi dolosi di numerose autovetture in diversi quartieri della città dal dicembre del 2024 al marzo del 2025. Sette in tutto gli attentati incendiari, che avevano gettato inquietudine e apprensione tra i cittadini di Gela e che erano stati oggetto di particolare attenzione anche da parte del prefetto di Caltanissetta nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunito a Gela il 4 aprile.

L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Gela, è il risultato «di una complessa attività investigativa condotta per mesi dai carabinieri, sotto la direzione della Procura gelese, in cui sono confluiti gli esiti dei sopralluoghi, l’analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza e i riscontri sul territorio, che hanno permesso di delineare un quadro indiziario solido nei confronti del sospettato». L’uomo dopo l’arresto è stato condotto ai domiciliari.