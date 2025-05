Sommatino, truffa da 7 mila euro a due anziani: arrestato un giovane, si fingeva un poliziotto tedesco

Si è presentato a casa con un falso tesserino e una messinscena ben studiata. Ha detto di essere un «poliziotto tedesco» e ha raccontato a un’anziana donna che il figlio, residente in Germania, aveva investito una donna ed era finito nei guai. Per evitare l’arresto serviva denaro subito: 7 mila euro in contanti e tutti i gioielli di casa. La vittima ha ceduto, convinta da una telefonata precedente in cui un sedicente «carabiniere» aveva fatto uscire il marito con un pretesto, allontanandolo dall’abitazione.

È così che due truffatori hanno colpito a Sommatino, in provincia di Caltanissetta. A incastrare almeno uno di loro – un giovane di 23 anni residente a Catania – sono stati i carabinieri che, dopo la denuncia della coppia, si sono messi subito sulle tracce dei responsabili. Fondamentali, in questo caso, le immagini di videosorveglianza e le testimonianze dei vicini. Il Gip ha disposto per il giovane i domiciliari con braccialetto elettronico, accogliendo la richiesta della Procura. Per il secondo indagato, invece, sono caduti i gravi indizi: il giudice non ha convalidato la misura cautelare.