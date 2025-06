Siccità, Serradifalco e San Cataldo restano a secco

La crisi idrica continua nel Nisseno: nel comune di Serradifalco la distribuzione è stata sospesa, afferma una nota di Caltaqua, a causa del mancato approvvigionamento idrico al serbatoio comunale da parte di Siciliacque. Nel comune di San Cataldo, a causa dell’abbassamento delle portate in arrivo al serbatoio Giorgibello, oggi non sarà possibile effettuare la distribuzione della zona 1. Nessun disservizio nelle altre zone della città. Il fornitore Siciliacque, concliude la nota, prevede di ripristinare la distribuzione in entrambi i comuni da domani.