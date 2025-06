Caltanissetta, sequestrati venti chili di tabacchi di contrabbando

La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha sequestrato 21 kg di tabacco di contrabbando. Erano nell’abitazione di un egiziano, alla quale i finanzieri sono giunti nel corso di un monitoraggio sulla movimentazione di merci nel territorio. C'era anche una partita di «Gutka», più comunemente denominata «Snus», ovvero una tipologia di tabacco da masticare, la cui distribuzione e la vendita è vietata sul territorio nazionale.

Si tratta di una miscela di tabacco altamente nociva per la salute, diffusa in alcuni Paesi asiatici per sopportare la fatica durante lo svolgimento di lavori usuranti e intensi.

Il tabacco era in pacchetti da 100 grammi predisposti per la vendita al pubblico, con la conseguente contestazione del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il valore di mercato dell’intera partita di tabacco sottoposta a sequestro penale, destinata alle locali piazze di smercio, ammonta a circa 10.000 euro.