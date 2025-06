Slitta al primo luglio la sentenza del processo d’appello, che si celebra a Caltanissetta, a don Giuseppe Rugolo , il sacerdote condannato in I° grado dal tribunale di Enna a 4 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale a danno di minori. Il verdetto era atteso per il prossimo 17 giugno.

Oggi è stata la volta delle repliche del procuratore generale Antonino Patti, che ha insistito sulla conferma della condanna, e delle controrepliche degli avvocati di parte civile e del responsabile civile della curia oltre che il legale della parrocchia di San Giovanni. Mentre il legale della curia ha sostenuto che sarebbe stata la famiglia della vittima a chiedere 25 mila euro al vescovo Rosario Gisana, l’avvocato della parte civile ha raccontato come sarebbe stato proprio un notaio di Enna a mettere in guardia Gisana dal consegnare in contanti la cifra.

La trattativa sarebbe saltata perché Antonio Messina, il giovane archeologo dalla cui denuncia è scaturita la condanna al sacerdote, avrebbe preteso che nella casuale ci fosse scritto «risarcimento danno» e non «borsa di studio» come avrebbe voluto il vescovo.