Avevano armi, due allevatori arrestati a Gela e Niscemi

I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due allevatori di Niscemi di 53 e 63 anni per detenzione abusiva di armi clandestine e munizionamento. Nell’ovile del 63enne in Contrada Feudo Nobile, agro del Comune di Gela, i militari hanno trovato un fucile da caccia calibro 12 marca Franchi con matricola abrasa e munizioni calibro 12 e 357 Magnum. Nell’azienda agricola del 53enne in contrada Scomunicata del comune di Niscemi, è stata trovata, una pistola marca West Germany Parabellum calibro 9x19, con matricola abrasa con di 4 cartucce cal. 9x19 Luger inserite nel caricatore. I due indagati sono ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.