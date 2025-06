Picchiato e rapinato in casa a Caltanissetta, è in ospedale

Un ventenne egiziano ha avuto un malore dopo essere stato rapinato in casa a Caltanissetta. Uscito, si è accasciato in strada, in corso Umberto. Quando sono arrivati gli operatori del 118 il ventenne era ancora privo di sensi ed è stato condotto col codice giallo al pronto soccorso.

E’ intervenuta in un primo momento la Polizia municipale e successivamente le indagini sono state affidate alla Polizia di Stato che sta cercando di risalire agli autori della rapina. Secondo alcuni testimoni gli aggressori sarebbero due.