Lotto e 10eLotto: in Sicilia vincite per oltre 90mila euro, colpo da 50mila a Niscemi

La fortuna bacia la Sicilia con oltre 92mila euro vinti tra Lotto e 10eLotto nelle ultime estrazioni di venerdì 13 e sabato 14 giugno. A riportarlo è Agipronews.

Con il Lotto, la regione ha incassato complessivamente 42.683 euro: la parte del leone l’ha fatta Siracusa, dove sono stati vinti in totale 27.600 euro. Due le giocate fortunate: una in via Lido Sacramento da 14.100 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna; l’altra in via Mosco, con un terno da 13.500 euro.

A seguire Modica, in provincia di Ragusa, dove un ambo giocato in corso Umberto I ha fruttato 8.333 euro, mentre a Ragusa città un terno in via Paolo Lena Spadafora ha portato una vincita da 6.750 euro.

A livello nazionale, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,3 milioni di euro, con un totale che supera i 620 milioni da inizio anno.