Scorta a Fabio Trizzino, legale dei figli di Borsellino dopo l’audizione sull’inchiesta mafia-appalti

Assegnata la scorta all’avvocato Fabio Trizzino, marito di Lucia Borsellino e legale dei figli del giudice ucciso dalla mafia. Si tratta di una scorta livello 4 che prevede, 24 ore su 24, due poliziotti armati e una macchina non blindata. La decisione è stata assunta alcuni mesi fa dalla prefettura di Palermo. Trizzino è accompagnato dalla scorta solo quando si trova in Sicilia, mentre la moglie Lucia è scortata dal 2015 su tutto il territorio nazionale.

La scorta sarebbe stata assegnata all’avvocato Trizzino, 58 anni, dopo aver indicato, in commissione nazionale antimafia, la pista legata al dossier «Mafia e Appalti», come una delle cause della strage di via D’Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Trizzino assiste i figli del giudice Lucia, Fiammetta e Manfredi, dal 2019. Il penalista ha sottolineato di «non aver mai ricevuto minacce e di non aver paura. Mi è stato detto - ha spiegato - che ero esposto dopo le mie audizioni in commissione nazionale antimafia. È chiaro che quella vicenda, rispolverata a distanza di anni, è una vicenda oscura, opaca. Avere posto i riflettori su questa pista, probabilmente mi ha esposto. Voglio pensare che si tratti più di un’esposizione mediatica e che non esistano pericoli concreti».