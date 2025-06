Santa Caterina Villarmosa, arrestata una donna per estorsione

I sospetti sono diventati via via più concreti quando la presenza delle due donne nel piccolo centro del Nisseno è stata notata più volte, e senza apparente giustificazione, dai carabinieri, che hanno avviato un’attività di osservazione e pedinamento.

Due donne residenti a San Cataldo avrebbero approfittato della vulnerabilità psicologica della vittima per costringerla, con la minaccia di denunciarla ai carabinieri, a consegnare periodicamente somme di denaro quale risarcimento per un presunto danno arrecato a un’auto.

Una 47enne è stata arrestata dai carabinieri della Stazione di Santa Caterina Villarmosa per estorsione ai danni di una donna vulnerabile. L’indagine coordinata dalla procura di Caltanissetta ha fatto luce su un abuso nei confronti di una 36enne, vittima per anni di pressioni e minacce.

L’operazione si è conclusa con l’arresto in flagranza di una delle due, fermata mentre riceveva denaro in contanti dalla vittima; la complice, non presente in quel momento, è stata denunciata in stato di libertà, essendo ritenuta, sulla scorta della ricostruzione investigativa, responsabile in concorso. L’arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto la misura del divieto di avvicinamento alla vittima.