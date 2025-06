Caltanissetta, sterpaglie in fiamme: necessario l'intervento di mezzi aerei

Dal pomeriggio un incendio in contrada Gulfi, a Caltanissetta, impegna i vigili del fuoco del comando provinciale e gli uomini del Corpo forestale. Sono presenti quattro squadre di terra, due elicotteri e un Canadair. Il rogo di sterpaglie, spiega il comandante dei vigili del fuoco Salvatore Cantale, è difficile da domare a causa della conformazione del terreno: un’ampia vallata con zone dove è impossibile arrivare con i mezzi di terra. Un altro incendio si è verificato in contrada Lannari, ma l’intervento è in corso di chiusura.