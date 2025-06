Stragi del '92 e massoneria, il procuratore aggiunto della Dda nissena: dato rilevante se Tinebra era iscritto

Stragi del ’92. Il procuratore aggiunto della Dda nissena Pasquale Pacifico componente di punta del pool stragi, ai microfoni di Tgs a margine della visita della commissione regionale antimafia ad Enna, in esclusiva risponde sulla perquisizione nelle abitazioni dell’ex procuratore di Caltanissetta, oggi defunto, Giovanni Tinebra sulla pista per ricerca dell’agenda rossa di Paolo Borsellino.

«Non indaghiamo sulla massoneria ennese in generale - dice - ma su un periodo storico preciso. Per noi accertare se colui che dirigeva l’attività di indagine sulle stragi del ’92 era iscritto a una loggia massonica, per altro coperta è un dato di una certa importanza»