Imbrattato il monumento ai caduti a Caltanissetta

Il monumento ai caduti di viale Regina Margherita, a Caltanissetta, è stato imbrattato ieri con scritte volgari e offensive. Dopo i rilievi da parte delle forze dell’ordine, che stanno indagando, l'amministrazione comunale ha immediatamente adottato dei provvedimenti provvisori per coprire le scritte e poi si procederà con interventi definitivi di pulizia e rimozione, che verranno eseguiti in maniera da non compromettere la struttura.

«L'amministrazione comunale - dice il sindaco Walter Tesauro - confida nel lavoro della polizia e auspica che i responsabili vengano individuati e assicurati quanto prima alla giustizia. Atti del genere non possono e non devono trovare alcuno spazio in una comunità civile, rispettosa della propria storia e dei propri simboli. Caltanissetta non tollera né tollererà alcuna forma di inciviltà e continuerà a custodire con rispetto e orgoglio i luoghi della memoria, affinché il sacrificio dei nostri caduti non venga mai dimenticato».