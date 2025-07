Sorveglianza speciale per un esponente della cosca Fiandaca di Caltanissetta

La Direzione investigativa antimafia, su delega della Procura distrettuale della Repubblica di Genova, in collaborazione con la Divisione Anticrimine della Questura di Genova, ha eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di Genova di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 3 anni nei confronti di un soggetto attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in Genova. Sulla persona destinataria del provvedimento, già sottoposto a confisca dei beni gravano numerosi procedimenti penali e di polizia.

L’indagine ha evidenziato come «la pericolosità di quest’ultimo, nato nel capoluogo ligure, si sia espressa fin dagli anni ‘90. Numerose le condanne passate in giudicato subite dal proposto, tra cui le sentenze per favoreggiamento della prostituzione continuato, per associazione di tipo mafioso, per aver fatto parte di un’associazione mafiosa capeggiata da Salvatore Fiandaca (preposto da Giuseppe Piddu Madonia, capo di cosa nostra nella Provincia di Caltanissetta, alla direzione e organizzazione di una «decina» in Genova ).