Sutera, tragico epilogo per il turista belga: trovato senza vita in fondo a una scarpata

È stato rinvenuto privo di vita ieri sera, poco prima delle 22, Frederic Heyden, 49 anni, cittadino belga di cui non si avevano più notizie dal primo luglio. Il suo corpo è stato scoperto in fondo a una scarpata nelle campagne di Sutera, in provincia di Caltanissetta. A darne notizia La Sicilia. Stando alle prime informazioni, ancora parziali e in fase di accertamento, l’uomo sarebbe precipitato accidentalmente in un dirupo con la sua moto Royal Enfield, rimanendo nascosto alla vista per diversi giorni.

Non è ancora stato stabilito se Heyden sia morto sul colpo o se, pur sopravvissuto all’impatto iniziale, non sia riuscito a chiedere aiuto a causa della zona impervia, perdendo la vita in seguito alle ferite riportate.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e le squadre di soccorso.