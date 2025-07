Impianto di depurazione nel Comune di Niscemi, consegnati i lavori

Sono stati consegnati i lavori che per la realizzazione dell’impianto di depurazione, del collettore e di alcuni tratti della rete fognaria del Comune di Niscemi. Lo rende noto il Subcommissario Nazionale Depurazione per la Sicilia occidentale Toto Cordaro. Il rup dei lavori è l’ingegnere Giuseppe Costanza.

L’opera che prevede un investimento di 12.303.981 euro rientra in quelle sottoposte a infrazione comunitaria e servirà una popolazione di circa 30mila abitanti equivalenti per un risparmio quantificabile in 300 mila euro: “si tratta di un’opera di straordinaria rilevanza che produce un forte impatto sulla qualità della vita dei cittadini di quel comprensorio – ha evidenziato Cordaro- Va sottolineata, altresì la modernità di alcune tecnologie messe al servizio di questa iniziativa che saranno utilizzate per ridurre l’impatto ambientale”.

Al fine di convogliare alla depurazione le portate di progetto provenienti dall’agglomerato di Niscemi, è stata prevista la costruzione di un collettore a partire dall’ex impianto di depurazione di Contrada Valle Pozzo.