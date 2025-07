Salvini in Sicilia: «L'inchiesta su Galvagno? Dico agli inquirenti di fare in fretta. A breve convocherò la cabina di regia sulla crisi idrica»

«Non mi fate giudicare quello che non conosco sufficientemente. Non uso le inchieste per fare battaglia politica, a Milano come a Palermo. L’unica cosa che chiedo agli inquirenti è fate in fretta, se c'è qualcosa che deve affiorare che affiori velocemente perché la cosa peggiore, lo dico da indagato e processato per anni, è non sapere. Per me sono innocenti fino a prova contraria sia a Palermo e sia Milano». Così il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti sull'inchiesta della Procura di Palermo che coinvolge il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, e l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, entrambi di Fratelli d’Italia, indagati per corruzione.

«Poi mi auguro che si rivelino tutti innocenti, perché io non sono uno di quelli che gode quando qualcuno finisce nei guai o in galera. Mi auguro che a Palermo e a Milano dimostrino la loro

innocenza», aggiunge.