Caltanissetta. Il procuratore De Luca: lo Stato deve chiedere scusa alla famiglia Borsellino tante volte

«Lo Stato deve chiedere scusa alla famiglia Borsellino tante volte perché certamente è qualcosa di anomalo che dopo 33 anni siano necessarie ancora tante indagini su tanti aspetti ancora inesplorati della Strage di Via D’Amelio». A margine della commemorazione della strage di Via D’Amelio, organizzata a Caltanissetta dall’Anm, parla in esclusiva ai microfoni di Tgs il capo del pool stragi, il procuratore Salvatore De Luca.

Ha ribadito che ci sono tanti elementi da chiarire su cui indagare nonostante siano passati 33 anni. La commemorazione organizzata dall’Anm e presieduta dal giudice Santi Bologna si è svolta davanti al Palazzo di giustizia nisseno. Sulla facciata del tribunale sono state proiettate per tutta la sera le foto del giudice e alcuni video.