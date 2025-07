Caltanissetta, riparato il guasto alla condotta: ma il sindaco Tesauro annuncia un esposto in Procura

I lavori nella condotta dell’acquedotto Blufi-Madonie Ovest, nel tratto che va dalla centrale di Cozzo della Guardia in direzione Serradifalco - dopo il guasto verificatosi in contrada Santa Barbara - si sono conclusi nella tarda serata di ieri. L’acquedotto è stato riavviato all’una di questa notte e da parte di Siciliacque è stata ripristinata la fornitura per Caltanissetta e a Serradifalco. A San Cataldo la fornitura è prevista a partire dalle 12. Lo si apprende da Siciliacque.

Intanto il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro ha annunciato un esposto in Procura. «Nonostante le condizioni climatiche favorevoli degli scorsi mesi e il buon livello di riempimento degli invasi - dice Tesauro - ci ritroviamo ancora una volta a fare i conti con una gestione del servizio che definire insufficiente è un eufemismo. Non è concepibile che nel 2025, con temperature oltre i 40 gradi, cittadini, famiglie, anziani e attività produttive restino senz'acqua. È un fatto gravissimo che attiene alla dignità e alla salute pubblica. È una situazione che non può più essere tollerata. Chiediamo trasparenza, risposte concrete e soluzioni immediate. Non bastano più le rassicurazioni: serve un cambio di passo radicale».