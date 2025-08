Disservizi idrici, il Comune di Gela diffida Caltaqua

«Il sindaco Terenziano di Stefano ha diffidato formalmente la società Caltaqua per i continui disservizi idrici che si stanno registrando in questi ultimi giorni in diversi quartieri». Lo comunica con una nota il Comune.

Al gestore idrico sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla reale situazione della rete idrica nei quartieri Fondo Iozza, Macchitella e San Giacomo, nonché ulteriori zone servite dalla rete Macchitella-Capo Soprano, che, si legge nella nota, «risultano essere completamente privi di erogazione idrica, al massimo di un flusso estremamente ridotto».

A Caltaqua è stato inoltre chiesto un cronoprogramma preciso degli interventi necessari per il ripristino immediato e stabile della normale erogazione idrica; misure sostitutive previste per garantire nel frattempo un servizio minimo essenziale per la popolazione ed infine le motivazioni per cui non è stata data alcuna comunicazione dal 30 luglio in poi. Il sindaco ha anche chiesto l’intervento di Ati idrico, Protezione Civile e Commissario straordinario per garantire il rispetto dei cittadini.